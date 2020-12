Глава МИД РФ выступил с обращением перед коллегами из ОБСЕ.

Сергей Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей. Об этом министр российского внешнеполитического ведомства рассказал в видеообращении на заседании глав МИД стран-участниц ОБСЕ.

Рассчитываем, что Киев, наконец, перестанет саботировать реализацию минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования, и не будет уклоняться от выполнения решений парижского саммита в "нормандском формате", от прямого диалога с Донецком и Луганском Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что основной урегулирования конфликта на востоке Украины является комплекс мер. Он достигнут в рамках обсуждения членов контактной группы 12 февраля 2015 года. В тексте документа говорится о прекращении огня, отводе вооружений, а также проведении Киевом конституционной реформы. Она должна привести к децентрализации власти с учетом установления особого статуса ДНР и ЛНР, проведения в этих самопровозглашенных республиках местных выборов.

Видео: YT / The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)