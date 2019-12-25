Глава МИД РФ рассказал о киберпреступлениях на заседании в Минске.

Сергей Лавров заявил об угрозе "киберхаоса" в мире, последствия которого могут оказаться катастрофическими. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на заседании коллегий МИД России и Белоруссии в Минске. Чиновник призвал разработать универсальные договоренности в сфере информационной безопасности.

Последние события в Ливии демонстрируют востребованность сотрудничества по этой проблематике. Причем сотрудничества не келейного, а с участием всех без исключения стран Сергей Лавров, глава МИД России

Министр отметил, что из-за кибервойны, которая поддерживается извне, может процветать подрывная активность и использование технологий в преступных целях. Лавров заявил, что Москве и Минску следует отстаивать свои подходы по данному направлению на международных площадках.

Лавров: Россия готова поддержать инициативы Лукашенко.