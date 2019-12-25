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Лавров заявил об угрозе "киберхаоса" в мире
Сегодня, 15:10
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Лавров заявил об угрозе "киберхаоса" в мире

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Глава МИД РФ рассказал о киберпреступлениях на заседании в Минске.

Сергей Лавров заявил об угрозе "киберхаоса" в мире, последствия которого могут оказаться катастрофическими. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил  на заседании коллегий МИД России и Белоруссии в Минске. Чиновник призвал разработать универсальные договоренности в сфере информационной безопасности.

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Сергей Лавров, глава МИД России

Министр отметил, что из-за кибервойны, которая поддерживается извне, может процветать подрывная активность и использование технологий в преступных целях. Лавров заявил, что Москве и Минску следует отстаивать свои подходы по данному направлению на международных площадках.

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Теги: киберпреступления, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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