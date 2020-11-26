Лавров заявил о попытках США и ЕС вмешаться в дела Москвы и Минска

Сергей Лавров заявил о попытках США и Евросоюза вмешаться в дела Москвы и Минска. Об этом глава внешнеполитического ведомства России сообщил журналистам по итогам встречи с Александром Лукашенко. Министр провел пресс-конференцию вместе с белорусским политиком. По мнению Сергея Лаврова, западные лидеры не скрывают от общественности, что пытаются активно влиять на внутренние процессы, происходящие в республике.
Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах, да, собственно говоря, Запад этого особо и не скрывает
Сергей Лавров, глава МИД России
Напомним, что вечером 26 ноября Сергей Лавров в Минске примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.
Лавров: Россия готова поддержать инициативы Лукашенко.
Видео: МИД России
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