В Минске прокомментировали действия Москвы по прекращению вооруженного конфликта между Баку и Ереваном.

Александр Лукашенко оценил действия России по прекращению войны в Нагорном Карабахе. Слова политика приводят местные журналисты из издания БЕЛТА. Глава государства встретился с российским министром Сергеем Лавровым в Минске.

Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает и критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, там не гибнут люди Александр Лукашенко, белорусский политик

Лукашенко добавил, что сейчас стороны находятся в начале пути по стабилизации отношений. Однако это является хорошим и позитивным знаком, по мнению белорусского политика.

Лукашенко захотел углубить отношения с Россией.