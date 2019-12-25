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Лукашенко оценил действия России по прекращению войны в Нагорном Карабахе
Сегодня, 11:54
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lesjasap

Лукашенко оценил действия России по прекращению войны в Нагорном Карабахе

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В Минске прокомментировали действия Москвы по прекращению вооруженного конфликта между Баку и Ереваном.

Александр Лукашенко оценил действия России по прекращению войны в Нагорном Карабахе. Слова политика приводят местные журналисты из издания БЕЛТА. Глава государства встретился с российским министром Сергеем Лавровым в Минске.

Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает и критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, там не гибнут люди

Александр Лукашенко, белорусский политик

Лукашенко добавил, что сейчас стороны находятся в начале пути по стабилизации отношений. Однако это является хорошим и позитивным знаком, по мнению белорусского политика. 

Лукашенко захотел углубить отношения с Россией.

Теги: александр лукашенко, белоруссия, мидэсергей лавров, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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Батяркин Илья
Сегодня 12:29

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