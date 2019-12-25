Александр Лукашенко оценил действия России по прекращению войны в Нагорном Карабахе. Слова политика приводят местные журналисты из издания БЕЛТА. Глава государства встретился с российским министром Сергеем Лавровым в Минске.
Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает и критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, там не гибнут люди
Александр Лукашенко, белорусский политик
Лукашенко добавил, что сейчас стороны находятся в начале пути по стабилизации отношений. Однако это является хорошим и позитивным знаком, по мнению белорусского политика.
Лукашенко захотел углубить отношения с Россией.
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