Политик встретился с главой МИД России.

Александр Лукашенко захотел углубить отношения с Россией. Слова политика приводятся в Telegram-канале БЕЛТА. Журналисты уточнили, что такую информацию глава государства предоставил в рамках личной встречи с министром внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым в Минске.

В отношениях наших странах не приходится говорить о перезагрузке, но об усилении, интенсификации. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы Александр Лукашенко, белорусский политик

Напомним, что 24 ноября в Минске рассказали о заинтересованности Белоруссии в многовекторной политике и и эффективном сотрудничестве с другими странами. Лукашенко подчеркнул, что республика фиксирует попытки экономического и политического давления, которые должны быть исключены.

Лавров проводит встречу с Макеем один на один.

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