Лавров в Минске встретится с Лукашенко и проведет заседание коллегий МИД двух стран

Будет отдельный разговор по протестным акциям.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Минске встретится с Александром Лукашенко, своим белорусским коллегой Владимиром Макеем и проведет заседание коллегий МИД двух стран.

Дипломаты из двух стран сверят свои позиции по различным направлением. Будет отдельный разговор по протестным акциям, которые регулярно проходят в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Москва считает, что эти проблемы — повод для укрепления связей между двумя государствами.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что данная встреча - "важный этап укрепления всей системы двусторонних отношений".

Ранее Лавров призвал Вашингтон избегать "авантюр" на Ближнем Востоке.

Фото: vk.com / МИД РФ