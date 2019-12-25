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Лавров в Минске встретится с Лукашенко и проведет заседание коллегий МИД двух стран
Сегодня, 9:40
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matveyvn

Лавров в Минске встретится с Лукашенко и проведет заседание коллегий МИД двух стран

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Будет отдельный разговор по протестным акциям.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Минске встретится с Александром Лукашенко, своим белорусским коллегой Владимиром Макеем и проведет заседание коллегий МИД двух стран.

Дипломаты из двух стран сверят свои позиции по различным направлением. Будет отдельный разговор по протестным акциям, которые регулярно проходят в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Москва считает, что эти проблемы — повод для укрепления связей между двумя государствами.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что данная встреча - "важный этап укрепления всей системы двусторонних отношений".

Ранее Лавров призвал Вашингтон избегать "авантюр" на Ближнем Востоке.

Фото: vk.com / МИД РФ

Теги: белоруссия, лавров, мид рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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