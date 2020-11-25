Глава МИД России встретился с иракским коллегой.

Сергей Лавров призвал Вашингтон избегать "авантюр" на Ближнем Востоке. Об этом глава внешнеполитического ведомства России рассказал на пресс-конференции по результатам переговоров с коллегой из Ирака Фуадом Хусейном.

Конечно же, принципиально важно, чтобы впредь американское руководство избегало подобных заграничных авантюр, тем более, авантюр, которые несут серьезнейшие угрозы для всего соответствующего региона Сергей Лавров, глава МИД России

По мнению российского министра, важно, чтобы администрация США понимала, что "авантюры" несут угрозу безопасности всему ближневосточному региону. Особенно это заметно из-за вмешательства американцев и их союзников в Ираке, Сирии и Ливии. По мнению Лаврова, нахождение сил Вашингтона в этих странах не сделало жизнь местного населения лучше, а только создало дополнительные проблемы.

Лавров: боевики ИГ* в Афганистане готовят экспансию в Центральную Азию.

Видео: МИД России