Лавров: боевики ИГ* в Афганистане готовят экспансию в Центральную Азию

Глава МИД РФ выступил с обращением к членам Женевской конференции по Афганистану.

Сергей Лавров: боевики ИГ (террористической организации, запрещенной в России) в Афганистане готовят экспансию в Центральную Азию. Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ сообщил в видеообращении к участникам Женевской международной конференции по региону.

Наше беспокойство продолжают вызывать деградирующая обстановка в сфере безопасности, особенно на севере Афганистана, где боевики, концентрируя свои отряды, не оставляют попыток создать плацдарм для экспансии в Центральную Азию, Сергей Лавров, глава МИД России

Российский министр добавил, что в Афганистане фиксируется высокий уровень наркопроизводства. Эта запрещенная деятельность обеспечивает местным и международным террористам финансовую подпитку.

В МИДе объяснили отсутствие флага России на встрече Лаврова с Пашиняном.

* - террористическая организация, запрещенная в РФ.

Фото: МИД России