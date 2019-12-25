Лавров проводит встречу с Макеем один на один

Сергей Лавров проводит встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем. По данным ТАСС, главы внешнеполитических ведомства России и Белоруссии встречаются с глазу на глаз, без присутствия журналистов. Перед переговорами министры обменялись рукопожатием около крыльца здания МИД в Минске. Известно, что после встречи с белорусским коллегой, Лавров отправится на встречу с Александром Лукашенко.
В ходе переговоров в узком составе и на заседании коллегий планируется обсудить двустороннюю и международную повестку, перспективы снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе, другие вопросы взаимного интереса
МИД Белоруссии
Напомним, что глава МИД России прибыл в Минск ради участия в совместном заседании коллегий профильных ведомств РФ и Белоруссии.
Лавров призвал Вашингтон избегать "авантюр" на Ближнем Востоке.
Фото: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все