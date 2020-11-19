Лавров: вопрос о прекращении огня в Карабахе был решен с участием США

В МИД отметили, что при принятии соглашения учитывалась позиция сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Сергей Лавров заявил, что вопрос о прекращении огня в Нагорном Карабахе был решен с участием США и Франции. Об этом глава внешнеполитического ведомства России сообщил журналистам RT. Отрывок с интервью чиновника опубликован в Telegram-канале СМИ. По словам спикера, в решении учитывалось мнение сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Я не считаю, что он был решен без участия США, потому что, конечно же, позиция трех сопредседателей - России, США и Франции, - которая за последний месяц перед соглашением 9 ноября неоднократно излагалась на уровне президентов, на уровне министров и на уровне спецпредставителей Сергей Лавров, глава МИД России

В МИД уточнили, что позиция строилась на незамедлительном прекращении боевых действий, а также формировании механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Лавров отметил "уязвленное самолюбие", которое проскальзывает у представителей США и Франции по данному вопросу. Такую ситуацию он назвал печальной.

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Видео: Youtube/RT на русском