Захарова: Милитаризация Норвегии не помогает укреплению доверия

Мария Захарова заявила о том, что милитаризация Норвегии не помогает укреплению доверия между странами, а лишь наращивает напряженность в Европе. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства сообщила на брифинге. Чиновница уточнила, что Осло после 2014 года свернуло все связи с РФ по военной линии.
Признаков желания их восстановить мы не отмечаем, Норвегия продолжает действовать в русле санкционной политики Запада, энергично участвует в военных приготовления НАТО, причем особенно активно в непосредственной близости от наших границ
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
В МИД напомнили, что на территории Норвегии регулярно размещаются иностранные военнослужащие. Их численность возрастает на постоянной основе. Осло формирует планы развития национальных вооруженных сил, закупок оружия, а также модернизации военной инфраструктуры совместно с иностранным контингентом. Во время учений Москва фигурирует в качестве потенциального противника.
МИД прокомментировал резолюцию ООН по Крыму.
Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России
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