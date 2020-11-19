Захарова: Милитаризация Норвегии не помогает укреплению доверия

В МИД прокомментировали наращивание военного контингента властями Осло.

Мария Захарова заявила о том, что милитаризация Норвегии не помогает укреплению доверия между странами, а лишь наращивает напряженность в Европе. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства сообщила на брифинге. Чиновница уточнила, что Осло после 2014 года свернуло все связи с РФ по военной линии.

Признаков желания их восстановить мы не отмечаем, Норвегия продолжает действовать в русле санкционной политики Запада, энергично участвует в военных приготовления НАТО, причем особенно активно в непосредственной близости от наших границ Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД напомнили, что на территории Норвегии регулярно размещаются иностранные военнослужащие. Их численность возрастает на постоянной основе. Осло формирует планы развития национальных вооруженных сил, закупок оружия, а также модернизации военной инфраструктуры совместно с иностранным контингентом. Во время учений Москва фигурирует в качестве потенциального противника.

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Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России