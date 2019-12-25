МИД прокомментировал резолюцию ООН по Крыму

Мария Захарова рассказала, что документ не имеет ничего общего с реальным положением дел по правам человека на полуострове.

МИД России прокомментировал резолюцию ООН по Крыму. Об этом во время брифинга с журналистами сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновника рассказала,что Третий комитет ООН принял документ, инициированный Украиной по полуострову.

По словам Марии Захаровой, резолюция носит "политически ангажированный характер". Она добавила, что в документе не говорится ничего о реальной ситуации с правами человека в регионе. В МИД подтвердили приверженность России к выполнению международных обязательств на всей территории страны, включая Крым и Севастополь.

Чиновница отметила, что готова переподтвердить заявление российских дипломатов о возможности приема иностранных миссий в Крым, если они будут осуществляться в привязке процедур, применимых законодательством.

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