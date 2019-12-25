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Лавров: Россия готова поддержать инициативы Лукашенко
Сегодня, 12:18
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Лавров: Россия готова поддержать инициативы Лукашенко

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Глава МИД РФ встретился в Минске с Александром Лукашенко.

Сергей Лавров заявил, что Россия готова поддержать инициативы Александра Лукашенко. Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ рассказал на личной встрече с политиком в Минске. Чиновник прибыл в республику ради участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран.

Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого

Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что ранее Александр Лукашенко заявил о том, что существующая общественная система в Белоруссии частично носит авторитарный характер. Он призвал к формированию такой системы, которая не была бы завязана на личности президента. Политик выразил готовность отдать часть полномочий в рамках конституционной реформы.

Лукашенко оценил действия России по прекращению войны в Нагорном Карабахе.

Теги: александр лукашенко, белоруссия, мид, минск, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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