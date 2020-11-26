Лавров: Запад использует грязные методы цветных революций

По мнению МИД РФ, США пытаются применять эти методы в отношении Минска.

Запад использует грязные методы цветных революций. Об этом на заседании коллегии МИД России и Белоруссии сообщил российский министр Сергей Лавров. Он принял участие в мероприятии, состоявшееся в Минске. Ранее чиновник с глазу на глаз переговорил с Владимиром Макеем.

Мы отметили многочисленные факты грубого вмешательства и США, и тех, кто следует в их фарватере, имея в виду отдельные европейские столицы, во внутренние дела суверенных государств Сергей Лавров, глава МИД России

Министр отметил, что Вашингтон продолжает манипулировать общественным мнением, поддерживать антиправительственные силы и содействовать радикализации местных активистов. Сергей Лавров считает, что эти методы применяются Западом и в отношении Белоруссии.

Лавров заявил об угрозе "киберхаоса" в мире.

Видео: МИД России