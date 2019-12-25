СМИ: Украина нанесла первые удары с применением ударных дронов Bayraktar TB2

Нападение совершено на район Николаева.

СМИ: Украина нанесла первые удары с применением ударных турецких дронов Bayraktar TB2. Об этом рассказали журналисты "Авиа.про". Издание уточнило, что удар нанесен по полигону "Широкий лан", на котором осуществляласб отработка противостояния ЛНР и ДНР. Известно, что нападение БПЛА совершено по целям в районе Николаева.

На Донбассе что-то готовится. Учитывая переброску в этот регион нескольких десятков танков, усиление позиций и развёртывание дополнительных сил, очевидно, что ДНР и ЛНР в ближайшем времени могут перестать существовать даже как самопровозглашённые республики аналитик "Авиа.про"

Эксперт рассказал, что активное использование дронов около Николаева осуществляется уже неделю. Это настораживает представителей Донбасса на фоне появившейся информации о желании Киева разобраться с конфликтом в регионе по сценарию Нагорного Карабаха. Специалисты уточнили, что ДНР и ЛНР практически не имеют средств для борьбы с ударными беспилотниками.

Пашинян заявил, что Армения знала о планах Азербайджана начать войну в Карабахе.

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