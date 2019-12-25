Украина перебросила на Донбасс преуспевшие в Карабахе турецкие беспилотники

Эксперты предположили, как Киев может воспользоваться Bayraktar TB2.

Украина перебросила на Донбасс преуспевшие в Нагорном Карабахе турецкие беспилотники. Об этом 18 ноября сообщили журналисты Telegram-канала "Военный обозреватель". В СМИ уточнили, что дроны Bayraktar TB2 необходимы для проведения операции Объединенных сил. В общей сложности в Краматорске будут находиться шесть таких БПЛА.

В начале ноябре эксперты предполагали, что Украина захочет воспользоваться азербайджанским опытом в использовании турецких дронов. В Нагорном Карабахе беспилотники Bayraktar TB2 смогли преуспеть в противостоянии с вооружением армянской армии. Специалисты заявили, что Киев может попытаться применить дроны для проведения блицкрига на территории Крыма.

Ранее заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко говорил о том, что после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе Москву могут "ждать горькие сюрпризы" на Украине.

Захарова: целью ВС Украины в Донбассе являются мирные жители.

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