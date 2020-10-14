Пашинян заявил, что Армения знала о планах Азербайджана начать войну в Карабахе

Правительство Армении отказывается от территориальных уступок в карабахском урегулировании.

Премьер-министр Никол Пашинян во время своего обращения к нации заявил, что Армения знала о планах Азербайджана начать войну в Карабахе.

По его словам, начало войны против Арцаха не стало неожиданностью для армян.

Мы знали и ждали, вопрос был в том, конкретно когда и в каком направлении должен был наступать враг. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Он отметил, что армия непризнанной республики Нагорный Карабах с первых минут героически сражается с противником.

По словам Пашиняна, азербайджанско-турецкие войска при участии боевиков начали самое сильное наступление на Арцах. Однако, считает он, их тактика блицкрига провалилась.

Пашинян добавил, что правительство Армении отказывается от территориальных уступок в карабахском урегулировании до момента определения статуса Нагорного Карабаха.

Также политик предупредил о вероятности появления "нового Гитлера". Имени он не назвал, однако заявил, что он может появится в Малой Азии.

Раннее Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по Карабаху.

Видео: YouTube / Լուրեր