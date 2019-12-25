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Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по Карабаху
Сегодня, 13:26
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matveyvn

Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по Карабаху

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Продолжение войны грозит Нагорному Карабаху гуманитарной катастрофой.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по Нагорному Карабаху в соответствии с заявлением Минской группы. Заявление он сделал на заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване.

Мы верны принципу мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Он добавил, что продолжение войны грозит Нагорному Карабаху гуманитарной катастрофой. Пашинян добавил, что действия Турции и Азербайджана направлены не только против Карабаха, но и против Армении.

Ранее Пашинян поблагодарил премьеров стран ЕАЭС, прибывших в трудное для Армении время.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, нагорный карабах, никол пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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