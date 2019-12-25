Дрон вел огневую атаку по южным территориям ДНР.

В ДНР заявили о сбитом беспилотнике украинских силовиков. Об этом журналистам рассказали представители Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данным экспертов, ликвидированный дрон вел огонь по южным территориям региона.

Корректировку огня боевики вели с использованием БПЛА, который был уничтожен нашими подразделениями ПВО. Адекватным ответным огнем огневая активность противника была подавлена заявление Народной милиции ДНР

Напомним, что ранее стало известно о том, что ВСУ выпустили 12 мин с калибром 120-мм по югу ДНР. В результате инцидента двое ополченцев погибли. Согласно заключенным сторонами конфликта Минским соглашениям, на линии соприкосновения на Донбассе запрещается использование беспилотников. Исключением являются только дроны миссии ОБСЕ.

В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при обстреле со стороны ВСУ.

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