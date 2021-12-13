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Житель Волхова нашел уникальный 500-летний крест
Сегодня, 9:17
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Житель Волхова нашел уникальный 500-летний крест

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Крест местный житель нашел в поле недалеко от города.

Житель Волхова обнаружил уникальный крест XVI века. Об этом сообщили в группе Староладожского Никольского мужского монастыря в соцальной сети "ВКонтакте".

Крест местный житель нашел в поле недалеко от города.

В марте в Волховском районе Ленобласти нашли уникальную икону. Икону нашли в ризнице (место в алтаре или отдельное помещение для хранения богослужебного облачения священников – прим.ред.), завернутую в бумагу с надписью "Старая Хоругвь, живопись на ткани".

Фото: ВКонтакте / Староладожский Никольский мужской монастырь

Теги: крест, монастырь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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