Житель Волхова нашел уникальный 500-летний крест

Крест местный житель нашел в поле недалеко от города.

Житель Волхова обнаружил уникальный крест XVI века. Об этом сообщили в группе Староладожского Никольского мужского монастыря в соцальной сети "ВКонтакте".

Крест местный житель нашел в поле недалеко от города.

В марте в Волховском районе Ленобласти нашли уникальную икону. Икону нашли в ризнице (место в алтаре или отдельное помещение для хранения богослужебного облачения священников – прим.ред.), завернутую в бумагу с надписью "Старая Хоругвь, живопись на ткани".

Фото: ВКонтакте / Староладожский Никольский мужской монастырь