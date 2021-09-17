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В Волховском районе Ленобласти нашли уникальную икону
Сегодня, 8:14
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В Волховском районе Ленобласти нашли уникальную икону

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Это двухсторонний образ на ткани, где на одной стороне изображён святитель и чудотворец Николай, а на другой – Пресвятая Богородица.

В Волховском районе Ленобласти нашли уникальную икону – двухсторонний образ на ткани, где на одной стороне изображён святитель и чудотворец Николай, а на другой – Пресвятая Богородица. Икону нашли в  Староладожском Никольском мужском монастыре.

Икону нашли в ризнице (место в алтаре или отдельное помещение для хранения богослужебного облачения священников – прим.ред.), завернутую в бумагу с надписью "Старая Хоругвь, живопись на ткани".

Прихожане рассказали, что когда только начала возрождаться жизнь в обители, жительница Старой Ладоги приносила икону. Полотнище, по ее словам, в древности украшала Никольскую церковь. Однако, в монастыре не могут доподлинно сказать, настоящая ли это никольская хоругвь (церковное "знамя", закрепленное на высоком древке) или нет. Однако данную икону совсем скоро можно будет времени увидеть в монастырском музее.  

В прошлом году на Васильевском острове под слоем краски нашли старинную икону святых Захарии и Елизаветы.

Фото: ВКонтакте / Староладожский Никольский мужской монастырь

Теги: икона, староладожский никольский мужской монастырь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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