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На Васильевском острове под слоем краски нашли старинную икону святых Захарии и Елизаветы

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Мозаика была закрашена около века назад.

На фасаде Елизаветинской богадельни Елисеевых на Васильевском острове под слоем краски обнаружили старинную мозаику. Икона с изображением святых Захарии и Елизаветы была закрашена около века назад. Об этом сообщила участница краеведческого объединения "Гэнгъ" Ксения Сидорина в Instagram.

По ее словам, лики святых были вымощены мозаикой на фасаде богадельни в 1905 году. В 1920-х гг. икону закрасили.

Сейчас специалистам удалось почти полностью очистить изображение и вернуть ему первозданный вид – кусочки плитки хорошо сохранились под краской.

Ранее в северо-восточной башне Смольного монастыря во время реставрации обнаружили лик Богородицы на золотом фоне.

Фото, видео: Instagram / mettlachtile

Теги: икона, старинная находка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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