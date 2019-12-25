Лик Богородицы на золотом фоне нашли при реставрации в башне Смольного монастыря

Все подлинные элементы в башне планируют сохранить.

При проведении реставрационных работ в северо-восточной башне Смольного монастыря церкви святой Великомученицы Екатерины специалисты обнаружили лик Богородицы на золотом фоне, сообщил "Деловой Петербург" накануне, 13 июля.

Лик решили не восстанавливать полностью. Об этом рассказали в комитете по охране памятников, как именно поступят с находкой, пока не решили.

Во времена Советского союза в здании был архив Ленинградского обкома КПСС, благодаря чему интерьер церкви не уничтожили. Объект реставрируют: планируется сохранить все подлинные элементы, в том числе стальной стеллаж и лифтовую шахту.

Расчищая слои краски, были найдены удивительные живописные изображения, например, композиция "Ночной Иерусалим".

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Фото: Деловой Петербург