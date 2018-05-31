Ученые нашли в пещере на территории Грузии гены людей палеолита

Генетические данные помог извлечь новый метод.

Ученые из Венского университета обнаружили в почве пещеры Сацурблия в Грузии большое количество данных с помощью нового метода. Данный метод позволяет извлекать генетические данные живых существ из природных материалов. Статья была опубликована в журнале Current Biology.

Так, в пещере нашли геном древних людей. При этом скелетов их найдено не было. Известно, что в эпоху палеолита в этой пещере жили люди. До применения инновационного метода ученым удалось обнаружить здесь данные только одного человека, обитавшего в пещере 15 тыс. лет назад.

Оказалось, что примерно 25 тыс. лет назад в грузинской пещере жило много людей. Кроме того, в пещере обнаружили генетические следы волка и бизона.

Таким образом, с помощью нового метода ученые смогут получать данные в том числе из почвы и материалов, сохраняющих тысячелетиями информацию в первозданном виде.

Ранее мы писали, что ученые из Японии нашли водоросли, у которых имеется три пола. Третий пол был назван "бисексуальным".

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