В Японии ученые нашли водоросли с тремя полами

Третий пол назвали "бисексуальным".

Ученые из Токийского университета и некоторых других японских университетов обнаружили водоросли с тремя полами. Речь идет о Pleodorina starrii. Статья опубликована в журнале Evolution.

Так, у этих водорослей есть три пола – мужской, женский, а третий ученые назвали "бисексуальным". Ранее о таких водорослях было неизвестно.

Кажется, найти вид с тремя полами — большая удача, но в естественных условиях, я думаю, это может быть не такой уж и редкостью, — говорит один из исследователей, биолог Токийского университета Хисайоши Нодзаки.

Отмечается, что водоросли могут воспроизводиться как половым, так и бесполым путем. При этом есть и гермафродитные водоросли, то есть их пол может меняться. Наличие трех полов, включая гермафродитов, называется "триоэцией".

Однако водоросли P. starrii устроены иначе. Так, у бисексуальной формы этой водоросли есть как мужские, так и женские репродуктивные клетки. Таким образом, спариваться бисексуалы P. Starrii могут с самцом, самцами, а также с другими бисексуалами.

Ранее мы писали, что в США была создана система, которая способна предсказать продолжительность жизни по анализу крови.

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