Японские ученые создали антимикробное покрытие для одежды

В составе содержится серебро.

Ученые из Токийского университета разработали покрытие для одежды, которое может уничтожить микробы, грибки и вирусы. В составе вещества содержатся полифенолы из красного вина и шоколада, а также серебро.

Толщина покрытия составляет 10 нанометров и имеет прозрачный цвет. Данное покрытие способно выдержать минимум 10 стирок, отмечают исследователи.

По словам специалистов, это средство можно наносить на лубую часть одежды, даже на нижнее белье.

Данное покрытие может пригодиться в медицине, в частности в "красных" зонах, где лечат пациентов с коронавирусом.

Ранее китайские ученые выяснили, что ядро Земли находится в суперионном состоянии.

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