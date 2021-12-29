Японские ученые заявили, что "омикрон"-штамм коронавируса вызывает более легкую пневмонию

Исследование было проведено на хомяках.

Ученые из исследовательского центра научной медицины при Токийском университете провели исследование и пришли к выводу, что "омикрон"-штамм коронавируса вызывает более легкую пневмонию, если сравнивать со штаммом дельта. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что исследование было проведено на хомяках, которых заразили "омикрон"-штаммом. У них наблюдалась более низкая степень поражения легких. При этом были зафиксированы среди грызунов и летальные исходы.

По этой причине специалисты считают, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями находятся в группе повышенного риска.

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