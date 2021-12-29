  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Японские ученые опасаются, что возможно повторение волн пандемии с тяжелыми формами COVID-19
Сегодня, 14:19
226
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Японские ученые опасаются, что возможно повторение волн пандемии с тяжелыми формами COVID-19

0 0

Вирус мутирует и со временем приобретает способность обходить иммунитет.

Ученые из Университета перспективных исследований (SOKENDAI) в Японии провели исследование, использовав для этого метод математического моделирования, и выяснили, что еще какое-то время будет преобладать инфекция, которая провоцирует тяжелые формы заболевания коронавируса. Об этом сообщает NHK.

Ученые отмечают, что вирус со временем меняется и находит способы обходить иммунитет. По этой причине исследователи считают, что возможно повторение волн пандемии с тяжелыми формами коронавируса еще какое-то время.

По словам ученых, что необходимо предпринимать различные меры, чтобы вирус не могу обойти защитный барьер.

Ранее мы писали, что человек ускоряет эволюцию животных и растений. 

Фото: pixabay 

Теги: пандемия коронавируса, тяжелое течение коронавируса, японские ученые
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии