Японские ученые опасаются, что возможно повторение волн пандемии с тяжелыми формами COVID-19

Вирус мутирует и со временем приобретает способность обходить иммунитет.

Ученые из Университета перспективных исследований (SOKENDAI) в Японии провели исследование, использовав для этого метод математического моделирования, и выяснили, что еще какое-то время будет преобладать инфекция, которая провоцирует тяжелые формы заболевания коронавируса. Об этом сообщает NHK.

Ученые отмечают, что вирус со временем меняется и находит способы обходить иммунитет. По этой причине исследователи считают, что возможно повторение волн пандемии с тяжелыми формами коронавируса еще какое-то время.

По словам ученых, что необходимо предпринимать различные меры, чтобы вирус не могу обойти защитный барьер.

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