В Японии хотят создать не требующий охлаждения квантовый компьютер

Компьютер сможет работать при комнатной температуре.

Ученые японской телекоммуникационной корпорации NTT и Токийский университет при поддержке Института естественных наук (Рикэн) к 2030 году хотят разработать новый квантовый компьютер. Его главным отличием станет то, что ему не понадобится система охлаждения. Информация об этом появилась на сайте NTT.

Ученые уже разработали высокоэффективный источник так называемого сжатого света. Его используют для передачи информации в оптических квантовых вычислениях. На этой основе новый ПК и планируется собрать. Работать компьютер сможет при комнатной температуре.

Кроме того, разработчики отметили, что смогут снизить стоимость устройства, а также повысить производительность. На реализацию проекта правительство Японии выделит 1,76 млрд долларов.

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