Причины, по которым компания хочет перевести смартфоны на другую ОС, не называются.

В течение нескольких лет Samsung хочет перевести свои смартфоны с Android на Fuchsia. Информация об этом появилась в Twitter у известного инсайдера Дохена Кима.

Сейчас все смартфоны Samsung работаю на той или иной версии ОС от Google с применением фирменной оболочки. Информацию о планах компании по переходу на другую ОС подтвердил и другой известный инсайдер Ice Universe.

Так, смартфоны Samsung планируется перевести на другую ОС от Google — Fuchsia. Ким не назвал причин, по которым компания хочет отказаться от известной операционной системы.

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