Названы сроки появления симптомов при заражении штаммом "омикрон"

Инкубационный период при "омикроне" составляет от трех до шести суток.

При заражении человека штаммом коронавируса "омикрон" симптомы болезни могут появиться на следующие сутки или через день. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявила заместитель директора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского (структурное подразделение Роспотребнадзора) Татьяна Руженцова.

По словам специалиста, чаще всего инкубационный период при "омикроне" составляет от трех до шести суток, однако из-за умения штамма стремительно распространяться симптомы заражения коронавирусом у человека могут возникнуть уже на следующий день.

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявил, что среди симптомов "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка при невысокой температуре, а также мышечные боли (миалгия).

Согласно результатам исследований британских ученых, отличительным симптомом заражения "омикроном" является потеря аппетита. Самые распространенные признаки инфицирования – насморк, головная боль, частое чихание, першение в горле и повышенная утомляемость.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19".

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