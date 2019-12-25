Глава Минздрава оценил характеристики заражения южноафриканским вариантом ковида.

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал основные симптомы "омикрона". Об этом чиновник сообщил коллегам на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ. В числе признаков заражения южноафриканским вариантом ковида спикер назвал Першение в горле, субфебрильную лихорадку при невысокой температуре, мышечные боли (миалгию).

Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения еще 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, который начал распространяться с юга Африки, греческой буквой "омикрон". Данный вариант коронавируса сейчас обнаружен примерно в 80 странах. Он распространяется быстрее остальных штаммов и содержит в себе большое число мутаций.

Попова заявила, что штамм "омикрон" заражает мышей и крыс.

Фото и видео: