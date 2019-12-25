  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мурашко назвал основные симптомы "омикрона"
Сегодня, 7:57
96
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Мурашко назвал основные симптомы "омикрона"

0 0

Глава Минздрава оценил характеристики заражения южноафриканским вариантом ковида.

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал основные симптомы "омикрона". Об этом чиновник сообщил коллегам на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ. В числе признаков заражения южноафриканским вариантом ковида спикер назвал Першение в горле, субфебрильную лихорадку при невысокой температуре, мышечные боли (миалгию).

Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения еще 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, который начал распространяться с юга Африки, греческой буквой "омикрон". Данный вариант коронавируса сейчас обнаружен примерно в 80 странах. Он распространяется быстрее остальных штаммов и содержит в себе большое число мутаций.

Попова заявила, что штамм "омикрон" заражает мышей и крыс.

Фото и видео:

Теги: минздрав, михаил мурашко, омикрон-штамм, симптомы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии