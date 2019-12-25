Глава Роспотребнадзора оценила особенность южноафриканского варианта ковида.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм "омикрон" заражает мышей и крыс. Об этом чиновница сообщила коллегам на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ. По словам специалиста, в этом его основное отличие от других штаммов COVID-19.

Мы четко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и инфицируются крысы. Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали, раньше мы искали модельных животных, потому что мыши и крысы были нечувствительны. Сегодня мы видим, что они инфицируются и у них развивается состояние болезни. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, выявленный в южной части Африки, латинской буквой "омикрон". Сейчас эта мутация распространилась на 80 стран.

Попова призвала на Новый год воздержаться от поездок и мероприятий в закрытых помещениях.

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