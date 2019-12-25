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Попова призвала на Новый год воздержаться от поездок и мероприятий в закрытых помещениях
Сегодня, 7:53
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Попова призвала на Новый год воздержаться от поездок и мероприятий в закрытых помещениях

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Глава Роспотребнадзора дала рекомендации гражданам на праздники.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан на Новый год и Рождество воздержаться от поездок и мероприятий в закрытых помещениях. Такое заявление чиновница сделала во время выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ.

Главное, в преддверии праздников воздержаться или минимизировать проведение мероприятий в закрытых помещениях, планировать работу организованных мероприятий на открытом воздухе и, конечно же, воздержаться от путешествий и провести праздники в кругу семьи.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт уточнила, что в настоящее время в России к сложной эпидемиологической обстановке из-за распространения "омикрон"-штамма добавляется проблема, связанная с гриппом. При этом обстановка по субъектам РФ остается разной. Попова призвала население соблюдать введенные санитарные меры предосторожности.

Попова заявила о 41 случае "омикрон"-штамма в РФ.

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Теги: анна попова, новогодние праздники, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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