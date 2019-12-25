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Попова заявила о 41 случае "омикрон"-штамма в РФ
Сегодня, 7:51
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Попова заявила о 41 случае "омикрон"-штамма в РФ

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Глава Роспотребнадзора уточнила состояние здоровья зараженных пациентов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о 41 выявленном случае омикрон-штамма в России. Такое заявление чиновница сделала в рамках выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ. По словам спикера, распространение южноафриканского варианта в мире идет очень динамично. При этом на территории страны состояние всех инфицированных "омикроном" остается стабильным.

На сегодняшний день, по оперативным данным, в РФ выявлен уже 41 случай инфицирования новым геновариантом вируса "омикрон", все больные находятся в стационаре.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт напомнила коллегам о том, что в первые три дня после заражения у пациентов с "омикрон"-штаммом повышается температура до 38,5 градусов по Цельсию. У них также фиксируется есть слабость и покашливание, першение в горле.

Мишустин: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 58,8%.

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Теги: анна попова, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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