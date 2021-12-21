Мишустин: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 58,8%

Он также призвал уделить особое внимание объемам тестирования в регионах.

Нынешний уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 58,8%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам премьера, в Калмыкии уровень коллективного иммунитета составляет 63%. Этот показатель превышает уровень по стране.

Мишустин призвал уделить особое внимание объемам тестирования на коронавирус в регионах. Он добавил, что они не должны снижаться в предстоящие новогодние праздники.

Ранее Мурашко призвал пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса.

Видео: Правительство РФ