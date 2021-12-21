Он сообщил об увеличении количества детей, зараженных новым штаммом.

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

Мурашко отметил, что за последнее время количество детей, зараженных новым штаммом "омикрон" увеличилось в 2,5 раза.

Также отмечается, что имеются случаи повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Глава ведомства напомнил, что необходимость пройти ревакцинацию для улучшения защиты организма остается в силе.

Ранее мы сообщали, что в ВОЗ планируют проведение инспекции в России по "Спутнику V" в феврале.

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