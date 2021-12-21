Роджерио Гаспар назвал условие приезда специалистов ВОЗ в РФ.

В ВОЗ планируют проведение инспекции в России по "Спутнику V" в феврале. Об этом на брифинге в Женеве рассказал глава департамента переквалификации и обращения лекарственных препаратов Всемирной организации здравоохранения. Роджерио Гаспар уточнил, что мероприятия начнутся со второго месяца следующего года. Специалисты займутся процедурой включения российской вакцины для профилактики заражения ковидом в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования. Эта опция станет доступна для Москвы в том случае, если ВОз получит все необходимые данные и документация, которую ученые ждут уже в декабре 2021 года и январе 2022 года .

Процесс рассмотрения заявки возобновился…теперь есть два срока для предоставления документов: часть пакета должна быть направлена до 30 декабря, а вторая часть - до конца января. Роджерио Гаспар, представитель ВОЗ

Представители ВОЗ начинают планировать инспекцию в России.

Глава ВОЗ: "омикрон" распространяется быстрее других штаммов коронавируса.

Фото и видео: Reuters