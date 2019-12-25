Глава ВОЗ: "омикрон" распространяется быстрее других штаммов коронавируса

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал об опасности, которая кроется в новогодних праздниках в период пандемии.

Глава ВОЗ заявил, что "омикрон" распространяется быстрее других штаммов коронавируса. Такое заявление Тедрос Аданом Гебрейесус сделал во время брифинга с журналистами в Женеве. По информации специалиста, африканский регион сейчас справляется с пятой волной коронавирусной инфекции. Африка в значительной степени является "драйвером" распространения нового варианта ковида.

Имеются последовательные свидетельства, что "омикрон" распространяется существенно быстрее, чем дельта-вариант. Существует более высокая вероятность того, что люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19, могут заразиться повторно. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт добавил прессе, что "нет сомнения" в том, что в период новогодних и рождественских праздников произойдет большое число контактов между людьми, которое в свою очередь приведет во многих странах к росту числа инфицирований и увеличению показателю по летальным случаям. Это скажется на перезагрузке национальных систем здравоохранения.

Напомним, что от ковида с начала 2021 года скончались в мире свыше 3,3 млн человек. Данная статистика превышает суммарный показатель смертности за 2020 год от ВИЧ, малярии и туберкулеза. На данный момент COVID-19 уносит еженедельно порядка 50 тысяч жизней.

ВОЗ не исключает, что омикрон-штамм позволит победить пандемию.

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