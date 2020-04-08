Британские ученые назвали отличительный симптом заражения "омикроном"

Самые распространенные признаки заражения - частое чихание, насморк, першение в горле и другие.

Британские ученые из ZOE COVID Study обнародовали перечень симптомов, которые указывают на заражение омикрон-штаммом. Об этом пишет издание Express.

Исследователи утверждают, что данную мутацию от других вариантов коронавируса отличает ряд особенностей. Так, у зараженных "омикроном" часто выявляют насморк, головную боль, частое чихание, а также першение в горле и повышенную утомляемость.

Чуть реже у пациентов встречается потеря аппетита.

По словам ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, к Рождеству штамм "омикрон" станет доминирующим в Великобритании.

В ноябре текущего года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. В России омикрон-штамм был выявлен у 25 россиян.

Ранее ВОЗ оценила эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против омикрон-штамма.

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