ВОЗ оценила эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против омикрон-штамма

У вакцин отмечается пониженная действенность против южноафриканского штамма ковида.

Всемирная организация здравоохранения оценила эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против омикрон-штамма. Об этом эксперты заявили в документе с предварительными результатами исследования препаратов для профилактики заражения ковидом. Ученые указали на пониженную активность вакцин против нового южноафриканского варианта COVID-19 по сравнению со штаммом "дельта".

Результаты из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty, либо AstraZeneca Vaxzevria. документ ВОЗ

Специалисты уточнили, что спустя две недели после введения бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата к штамму "омикрон" повышается.

ВОЗ: "Спутник V" может быть одобрен в первом квартале 2022 года.

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