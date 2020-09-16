В США создали систему, которая предсказывает продолжительность жизни по анализу крови

Ученые изучили образцы крови более 1 тыс. человек.

Американские ученые разработали систему, которая способна оценить продолжительность жизни человека по анализу крови. С его помощью ученые диагностируют риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и биологический возраст человека. Статья была опубликована в журнале Nature Aging.

Исследование проводится посредством анализа определенных белков в крови, которые указывают на общий уровень воспаления. Об этом сообщили исследователи из Института Бака и Стэнфордского университета в рамках проекта 1000 Immunomes.

Таким образом, теперь есть возможность на ранних стадиях обнаружить дисфункцию и вмешаться до того, как возникнет патология. Для того, чтобы разработать систему, ученые проанализировали образцы крови 1001 человека, которым было от 8 до 96 лет.

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