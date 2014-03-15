Жителей европейской части России предупредили о "махровой" жаре

Сибирь может попасть в "мешок холода".

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на грядущей неделе жителей Европейской части РФ ждет жара, а вот Сибирь может попасть в "мешок холода". Об этом он сказал в интервью агентству "РИА Новости".

Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На восемь-девять градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра

По его словам, на следующей неделе на территории Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края жителей ожидает "мешок холода". Температура здесь может быть ниже нормы примерно на четыре-шесть градусов. Кроме того, заявил Видьфанд, по предварительным прогнозам, повышенная температура воздуха сохранится во второй половине текущего и на всем протяжении следующего месяца.

Ранее мы сообщали, что сотрудники МЧС Санкт-Петербурга напоминают об аномальной жаре и необходимости обильного питья.

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