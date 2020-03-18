  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудники МЧС Петербурга напоминают об аномальной жаре и необходимости обильного питья
Вчера, 14:42
352
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники МЧС Петербурга напоминают об аномальной жаре и необходимости обильного питья

0 0

Аномальная жара продержится в Петербурге до 16 июля.

Во вторник, 13 июля, сотрудники регионального управления МЧС напоминают петербуржцам и гостям города об аномальной жаре с 14 по 16 июля, передает пресс-служба ведомства. 

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Петербурге сохранится аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7-10 градусов.

Спасатели напоминают о важности соблюдения питьевого режима в такую погоду. Желательно выпивать около двух литров жикости, включая суп, чай (желательно охлажденный, можно подслащенный или подкисленный), кофе, рисовый или вишневый отвар, хлебный квас. Пить нужно, даже если вы не испытываете жажду. Избыточное питье чистой воды может привести к тяжелой гипонатриемии, чреватой такими осложнениями, как инсульт и летальный исход.

Напоминаем телефоны службы спасения: владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101"; в Петербурге круглосуточно работает телефон доверия: 8(812) 299-99-99.

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, когда в городе закончится жара.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, петербург, прогноз погоды, температурный рекорд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии