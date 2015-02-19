Вильфанд сравнил московскую погоду в июле с жарой 2010 года

В Гидрометцентре рассказали о жаре в 2021 году.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" сравнил московскую погоду в июле с жарой 2010 года. Специалист напомнил, что тогда почва в столице перед аномальными температурами была высушена из-за малого числа осадков. При этом в текущем году количество дождей в городе выше нормы.

Тогда в июне практически не было осадков, как и в июле. Земля очень высохла. А сейчас в апреле и мае осадков выпало больше нормы, а в июне — около и более нормы. Роман Вильфанд, синоптик

Эксперт напомнил, что земля в данный момент хорошо увлажнена. В 2010 году погоду на протяжении 52 дней определял антициклон. В 2021 году синоптики объявили четвертый (желтый) уровень угрозы из-за аномальной жары. Воздух прогреется до плюс 30 градусов по Цельсию.

В Петербурге 10 июля в некоторых районах пройдут дожди и грозы.

Фото: Pixabay.com