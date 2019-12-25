В Петербурге 10 июля в некоторых районах пройдут дожди и грозы

Воздух прогреется до +34 градусов.

В субботу, 10 июля, на погоду в Петербурге будет влиять атмосферный фронт, вытянувшийся у северных границ региона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Утром ожидается облачная погода. Во второй половине дня местами польют дожди и пройдут грозы. Осадки будут кратковременными. Температура воздуха поднимется до +32...+34 градусов.

Ранее на Piter.tv сообщили, куда сходить в Петербурге на выходных 10 и 11 июля. Урок по балету в "Севкабель Порту", показ документального фильма "Расторгуев", вечеринка для активистов "За дело" и многое другое смогут посетить горожане в этот уикенд.

Фото: pexels / Andrea Piacquadio