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В Петербурге 10 июля в некоторых районах пройдут дожди и грозы
Сегодня, 8:50
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В Петербурге 10 июля в некоторых районах пройдут дожди и грозы

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Воздух прогреется до +34 градусов.

В субботу, 10 июля, на погоду в Петербурге будет влиять атмосферный фронт, вытянувшийся у северных границ региона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

Утром ожидается облачная погода. Во второй половине дня местами польют дожди и пройдут грозы. Осадки будут кратковременными. Температура воздуха поднимется до +32...+34 градусов. 

Ранее на Piter.tv сообщили, куда сходить в Петербурге на выходных 10 и 11 июля. Урок по балету в "Севкабель Порту", показ документального фильма "Расторгуев", вечеринка для активистов "За дело" и многое другое смогут посетить горожане в этот уикенд.

Фото: pexels / Andrea Piacquadio

 

 

Теги: михаил леус, петербург июль 2021, прогноз погоды, фобос
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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