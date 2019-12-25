Куда сходить в Петербурге на выходных 10 и 11 июля

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий на выходные.

Жара пока не отпускает Петербург – в выходные будет около +30 и солнечно. Некоторые порталы с прогнозами погоды обещают тучи и даже грозу, но как распорядится погода на самом деле – пока загадка.

Найти прохладу можно в озерах Ленобласти, но будьте аккуратны – освежиться в субботу и воскресенье захочет половина Петербурга, а значит пригородные электрички будут снова под завязку забиты, как и пляжи у водоемов. Альтернативой может стать прогулка в прохладные парки: найти спасительную тень можно в парке Сосновка, парке Лесотехнической академии, Таврическом саду, парках на Елагине и Крестовском островах.

А Piter.TV, в свою очередь, предлагает традиционную подборку мероприятий на выходные.

Суббота, 10 июля

Начать субботнюю программу можно с занятия балетом: бесплатная тренировка пройдет в "Севкабель Порту". Учителем для новичков и любителей выступит танцовщица, хореограф, выпускница Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Алина Зверева. Всем желающим объяснят базовые принципы балета и дадут упражнения, благодаря которым за час занятия проработаются все мышцы. На тренировку нужно заранее зарегистрироваться.

Начало в 14.00, Кожевенная линия, 40. С собой нужно иметь чешки или мягкие кроссовки и воду.

Не нравится балет, но все равно хочется размяться? У МЦ "Квадрат" в 12.30 пройдет спортивная тренировка с дополнительным оборудованием, проведет ее Вероника Вишневская. После часа активного жиросжигания и укрепления мышц обязательно последует растяжка. Точно будет жара, так что захватите с собой воду и кепку или другой головной убор, чтобы не напекло голову

Записаться на занятие нужно под постом в группе МЦ, там же посмотрите условия визита – для первой тренировки нужен паспорт и справка о состоянии здоровья.

ул. Передовиков, 16 к2

В киноцентре "Ленфильм" состоится премьерный показ документального фильма "Расторгуев". Это байопик о документалисте и режиссере Александре Расторгуеве, который был убит в ЦАР в 2018 году. Фильм представит режиссер Евгения Останина и вдова Расторгуева.

Документалист был создателем лаборатории экспериментального кино и, по словам многих критиков, оставил уникальный след в русском кино. Издательство "Сеанс" даже выпустило книгу о Расторгуеве, поставив его в один ряд с такими режиссерами, как Муратова, Балабанов, Герман, Сокуров.

Начало показа в 16.45, Каменноостровский проспект, 10. Билеты можно приобрести здесь.

В "Новом музее" недавно открылась выставка картин петербургского художника и члена Союза художников России Федора Олевского "Пространство реальности". В своих работах философствующий автор переживает античное наследие, мифы Древней Греции и Рима, трепетно пишет пейзажи Карельского перешейка и собирательные портреты. Серию таких портретов под названием "НОМО" критики считают дразнящей рассудок, в ней угадываются разные оттенки эмоций и новым образом воспринимаются заложенные художником смыслы. Олевский сопоставляет чувства человека и элементы мироздания, предлагая зрителям узнать в портретах себя.

Выставка проработает до 1 августа. 6-я линия В.О., 29, билет на выставку стоит 350 рублей.

Воскресенье, 11 июля

В пространстве "Общественный сад" почти целый день будет идти вечеринка "За Дело", посвященная активным горожанам и городским проектам. Как отметили организаторы, именно активисты помогают людям и природе, защищают историческое наследие и продвигают полезные идеи.

На вечеринке проведут своп-аукцион – обмен одеждой и аксессуарами, – а также обмен растениями, устроят мастер-классы по апсайклингу одежды, озеленению и урбанистическому коллажу, расскажут про локальные сообщества. Кроме того, на вечеринке презентуют книгу "Городские совместности: книга рецептов" и инициативы "Общественного сада", организаторы пообещали подарить по экземпляру всем гостям. Не обойдется и без общения, еды и уличных игр. Организаторы призвали присоединиться к программе мероприятия, если вам есть чем поделиться. Для этого нужно заполнить анкету.

Вход свободный, начало в 15.00. Пространство находится напротив Сытнинской, 20. С собой рекомендуется захватить пледы, подушки или складные стульчики, чтобы комфортно расположиться на площадке.

В Никольских рядах можно будет почувствовать себя скульптором – петербуржцы вместе с основателем мастерской "Картонщик" Сергеем Рублевым создадут арт-объект из вторсырья. По словам организаторов, команда горожан соберет объемную вдохновляющую скульптуру в виде слова "мечта". Быть профессиональным скульптором и иметь специальные навыки совсем не обязательно – достаточно желания и активности. Для участия необходимо только заранее зарегистрироваться.

Создание скульптуры стартует в 18.30, а после завершения работы можно остаться на открытую дискуссию про мифы о раздельном сборе, которая начнется в 19.00. Спикерами станут экоактивисты Екатерина Алексеева, участница движения "Раздельный сбор", и Александр Широбоков из "Переработкинской". Спикеры развеют популярные мифы о вторсырье, подскажут новичкам, с чего начать разделение мусора, и что такое концепция "Zero waste". На дискуссию также нужно заранее зарегистрироваться.

Садовая ул., 62

Если тема раздельного сбора мусора не для вас или вы наоборот уже все знаете об этом, можно отправиться слушать музыку великого Моцарта. Необычный формат концерта пройдет на крыше HI-HAT! под открытым небом. Зрители услышат как академическую форму исполнения известных произведений, так и смелые эксперименты с классикой от современных музыкантов. Живой звук в сочетании с закатом обещает быть очень приятной комбинацией. Билеты можно приобрести по ссылке.

Начало в 20.00, Аптекарский проспект, 4.

Фото: pexels; ВКонтакте / Новый музей; ВКонтакте / Никольские ряды