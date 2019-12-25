Доктор Мясников опроверг слухи о вреде кофе для организма

Он назвал неверными утверждения о том, что кофе вызывает аритмию, гипертонию и в целом вредит сердцу.

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял главные мифы о кофе и счел этот напиток полезным для здоровья. Об этом он сообщи в эфире телеканала "Россия 1".

Он назвал неверными утверждения о том, что кофе вызывает аритмию, гипертонию и в целом вредит сердцу.

Надо принимать специальные кроверазжижающие препараты. Но, если вы его любите, пейте [кофе] на здоровье, для аритмии это только хорошо. Александр Мясников

Медик подчеркнул, что многие исследования уже доказали, что напиток не ухудшает состояние при аритмии.

Александр Мясников также рассказал, что кофе напиток предотвращает рак печени и уменьшает количество инфарктов.

В начале декабря врачи-диетологи Русакова и Ладнова развеяли мифы о вреде кофе.

Фото: Piter.tv