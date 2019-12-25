Врачи-диетологи Русакова и Ладнова развеяли мифы о вреде кофе

Диетолог Дарья Русакова заявила, что видит в кофе больше плюсов, чем минусов.

Врачи-диетологи Дарья Русакова и Жанна Ладнова в рамках разговора с "МИР24" развеяли миф о том, что кофе вреден для здоровья человека.

Диетолог Дарья Русакова заявила, что видит в кофе больше плюсов, чем минусов. При этом отметила, что есть заболевания, (например, повышение давления или нарушение сердечного ритма) при которых вредно чрезмерное употребление кофе. Врач также уточнила, что кофеин есть и в чае, поэтому сердце биться чаще может из-из него.

В остальных случаях натуральный кофе без сахара принесет лишь пользу. Напиток является хорошим антидепрессантом, кофе влияет на холестериновый и липидный обмены и выводит из организма лишнюю жидкость.

Диетолог Жанна Ладнова подтвердила, что кофе повышает устойчивость к стрессам, улучшает физическую и психическую работоспособность, повышает двигательную активность. Люди с хорошим метаболизмом могут пить кофе 3-4 раза в день. Остальным достаточно 1-2 чашек.

Ладнова рассказала об исследованиях, в ходе которых было доказано, что кофе может являться профилактикой некоторых сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Также напиток способен предупредить развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Но Жанна Ладнова не рекомендовала давать кофе детям, поскольку у них нарушается сон и возникает гиперактивность.

Ранее диетолог назвал угрозы неправильного употребления кофе.

Фото: pixabay