Врач дал советы россиянам по употреблению алкоголя в праздники.

Александр Мясников назвал смертельно опасную ошибку при похмелье. Об этом телеведущий сообщил зрителям телеканала "Россия-1" в своей программе. Доктор уточнил, что определенная ошибка может стоит человеку жизни. Он уточнил, что речь идет о посещении бани во время похмелья.

Что такое похмелье? Помимо всего прочего, это сильнейшее обезвоживание. Алкоголь —сильнейшее мочегонное средство, плюс еще была рвота, плюс это учащенное сердцебиение, плюс это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему Александр Мясников, врач

Медик рассказал, что знает единственный способ избежать похмелья - это умеренность в употреблении алкоголя. Он добавил, что не играет значительной роли понижение или повышение градуса алкоголя, а следует следить лишь за количеством выпитого. Врач напомнил, что 200 мг чистого спирта - это смертельная доза этанола.

Если вы хотите меньше опьянять, то вам советую перед началом застолья за несколько часов выпить небольшое количество алкоголя, а потом еще и рюмку подсолнечного масла либо столовую ложку Александр Мясников, медик

По словам специалиста, во время застолья предотвратить похмелье также могут вареный картофель, холодец, жирная и обильная пища.

Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку.

Фото и видео : YouTube/О самом главном